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舊金山紀事報：賀錦麗輸選戰 紐松獲政治轉機

2024/11/7 07:20
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（中央社記者張欣瑜舊金山6日專電）美國副總統賀錦麗和加州州長紐松過去都是西岸的政治明星，賀錦麗後來往華府發展，此次臨時披掛上陣卻輸給共和黨對手川普。舊金山紀事報分析，川普擔任總統期間，紐松將成為民主黨反抗勢力領袖。

回顧賀錦麗（Kamala Harris）和紐松（Gavin Newsom）在加州政壇的崛起，兩人都是在1990年代開始從政、且都是前舊金山市長布朗（Willie Brown）的得意門徒。

2011年，紐松擔任加州副州長，賀錦麗則成為加州檢察長，兩人當時都是下任州長的可能人選。後來，紐松選上加州州長，賀錦麗赴華府一路擔任聯邦參議員、副總統。

這次總統大選，賀錦麗臨時披掛上陣，輸給對手川普（Donald Trump）。

從1990年代便開始報導賀錦麗和紐松從政經歷的舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）今天分析，川普入主白宮將對民主黨造成重擊，這個改變卻很有可能是紐松的一個政治轉機。他預計將成為「民主黨反抗運動領袖」。

紐松之前就示警，川普當選總統後會帶來危險，尤其在加州，因為加州是自由價值的堡壘，也是全美移民人口最多的一州，川普的驅逐計畫將對加州造成毀滅性影響。

舊金山紀事報指出，之前賀錦麗成為民主黨總統候選人，紐松光環顯得黯淡。當拜登（Joe Biden）退出選戰後，紐松也逐漸退居幕後，儘管繼續為賀錦麗助選，但兩人同為加州人的身分，使得紐松不適合成為賀錦麗的競選夥伴。

共和黨策士、前加州州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的幕僚史塔茲曼（Rob Stutzman）表示，「如今，紐松有了政治機會，他不僅得到政治生涯的救命稻草，還能將自己定位成反抗運動領袖」。

賀錦麗失利讓紐松再次成為民主黨的全國性領袖人物，紐松也可能是2028年代表民主黨角逐白宮大位的主要總統候選人。

雖然紐松長期否認有意參選總統，但是過去幾年他投入精力建立超級政治行動委員會（Super PAC）來支持關鍵候選人，並前往紅州倡導墮胎權，還上福斯新聞（Fox News）與曾經角逐共和黨總統提名的迪尚特（Ron DeSantis）辯論，並有一個龐大的捐款人名單為未來競選總統提供資源。

加州民主黨策士梅瑞爾（Katie Merrill）表示，從全國知名度、籌款能力基礎、過去的從政紀錄來看，「他（紐松）完全有能力勝任這個（總統候選人）角色」。

未來短期內，紐松可能將優先關注保護墮胎權的問題，「他們（紐松和其他民主黨州長）必須在兩個月內想出對策」，梅瑞爾說，「對任何藍州州長來說，這都會是最先面對到的棘手問題」。另外，川普也可能會挑戰加州的氣候和環保政策。（編輯：唐佩君）1131107

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