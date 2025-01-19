洛杉磯區風勢減弱有助滅火 川普承諾訪察

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（中央社洛杉磯18綜合外電報導）美國加州洛杉磯地區本週末風勢減弱，讓數千名與致命野火搏鬥的消防人員有短暫喘息機會，但氣象學家表示，風勢最快20日轉強，恐加劇「危急的火災氣候」。

法新社報導，氣象學家史文（Daniel Swain）表示，未來一週「降雨可能性幾乎為零」，且惡名昭彰的聖安娜焚風（Santa Ana winds）預計將再次出現。

洛杉磯地區野火將大片乾枯植被區域燒得焦黑，重創城市街坊，並奪走至少27條人命。數千名消防員日夜搏鬥以求控制火勢。

共和黨籍候任總統川普（Donald Trump）表示，他希望很快到訪，「大概在本週末」。

他先前曾批加州州長紐松（Gavin Newsom）等民主黨籍人士水資源管理不善，以致發生火災。紐松上週邀請川普前來訪察。

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「伊頓大火」（Eaton Fire）和「斷崖大火」（Palisades Fire）仍在延燒，燒毀面積已達約1萬6200公頃。根據加州森林防火廳（CalFire）官網消息，兩場火勢分別已控制了73%與43%。

本週末救火工作取得進展下，數千名撤離的居民正準備返回家園，但仍有一些人面臨著前景不明的壓力。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140119