西雅圖中國城連2天爆隨機砍人案 1男落網10人傷

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（中央社西雅圖8日綜合外電報導）美國警方表示，西雅圖中國城過去2天發生連環隨機砍人事件，造成10人受傷，其中5人是今天下午遇襲，一名涉案男子已遭逮捕。

綜合美聯社與路透社報導，西雅圖警察局副局長巴登（Eric Barden）今天在事發現場說，「這起事件顯然是有一個人在過去38小時隨機襲擊民眾」，行凶者似乎是隨機鎖定受害者，其中一名受害者的手機遭搶。

巴登說，每起砍人事件中都有一名受害者，遭鎖定的10名受害者中有9人是男性，傷勢從輕微割傷到嚴重砍傷都有，部分受害者被送往醫院救治。今天下午的砍人事件發生在西雅圖中國城國際區（Chinatown-International District）約4個街區範圍內。

警方說，目擊者描述了犯嫌樣貌，之後警察在附近發現他並予以逮捕。警方還說在犯嫌附近發現一個武器，其中一名受害者身上也插著一把刀。

4名受害者被送到西雅圖港景醫療中心（Harborview Medical Center），一名受害者當場接受治療並出院。醫院發言人證實收治4名受害者，所有人都是情況危急，截至今天傍晚，其中2人的狀況依舊危急，有一人情況惡化為嚴重。

巴登說，警方懷疑涉及今天砍人事件而落網的男子，與昨天清晨以來數起隨機砍人案的犯嫌為同一人。他稱目擊者對這兩天事件的犯嫌描述雷同，但又說調查仍在進行中。

警方說，今天發生於中國城的持刀砍人案，始於一名52歲婦女被發現身中數刀。昨天下午，一名32歲男子被刺了數刀，晚間約8時左右，一名37歲男子背部也被捅了數刀。

接著，警方今天清晨接獲襲擊案通報，趕赴現場發現一名53歲男子頸部受傷、血流如注。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1131109