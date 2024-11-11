英相施凱爾訪法紀念停戰日創先例 與法總理會晤

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（中央社記者陳韻聿倫敦10日專電）英國首相施凱爾11日訪問法國，出席第一次世界大戰停戰紀念日（Armistice Day）儀式，並將與9月就任的法國總理巴尼耶（Michel Barnier）首度會晤。

英國首相府表示，施凱爾（Keir Starmer）將是繼1944年時任首相邱吉爾（Winston Churchill）之後、且是自第二次世界大戰1945年結束以來，第一位赴法國出席停戰紀念日儀式的英國首相。

此外，明年是二戰終戰80週年。施凱爾宣布，擬投入逾1000萬英鎊（近新台幣4億2000萬元）舉辦活動，紀念二戰盟軍在歐洲及遠東戰場的勝利。相關準備工作已啟動。

首相府指出，應法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）邀請，施凱爾將前往法國，與英、法老兵及群眾一同向在第一次世界大戰和後續歷次戰爭陣亡者致敬。

每年11月11日為一戰停戰紀念日，英國及其他大英國協成員稱為國殤紀念日（Remembrance Day），在美國則是退伍軍人紀念日（Veterans Day）。

英國首相府表示，施凱爾應邀出席在法國的紀念活動，標誌英法之間密切持久的友誼。施凱爾將參加鄰近巴黎香榭麗舍（Champs-Élysées）大道的紀念碑和凱旋門（Arc de Triomphe）無名烈士墓獻花儀式，現場奏樂的將包括英國軍樂隊。

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今年是1904年英法協約（Entente Cordiale）120週年、二戰諾曼第登陸（D-Day）80週年。諾曼第登陸開啟西方盟軍擊退軸心國勢力、解放法國與西歐的進程。

英國首相府指出，訪法期間，施凱爾將與馬克宏舉行雙邊會談。除了回顧英法歷經一戰和二戰考驗的友誼，並將觸及俄羅斯對烏克蘭的侵略、以及加薩地區嚴峻人道情勢等關鍵對外政策議題。在紀念日儀式前，施凱爾也將與巴尼耶短暫會晤。（編輯：陳承功）1131111