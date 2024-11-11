俄國安會秘書長訪中 將與王毅討論戰略安全

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（中央社台北11日電）據中國外交部消息，俄羅斯聯邦安全會議秘書長蕭依古11日至15日訪中，並於12日與中共中央外辦主任王毅舉行戰略安全磋商，外界關注是否提及北韓士兵援俄及川普當選美國總統的影響。

中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上宣布，蕭依古（Sergei Shoigu）11日至15日訪中，出席中俄第19輪年度戰略安全磋商和中俄執法安全合作機制第9次會議，王毅和中央政法委書記陳文清將分別和蕭依古會談。

林劍表示，12日王毅將與蕭依古舉行年度例行的戰略安全磋商，旨在落實兩國元首年內會晤達成的重要共識，就雙邊關係和涉及兩國戰略安全利益的重大問題深入溝通、協調立場，增進互信。

法新社記者詢問，對於這次蕭依古訪問，中方會否提出當前俄烏戰爭中的北韓士兵問題，以及川普當選美國總統對中俄兩國及中俄關係意味著什麼？林劍未正面回答，僅表示中方會及時發布有關消息。

蕭依古先前是俄羅斯國防部長，今年5月轉任協助總統國安事務決策的俄羅斯聯邦安全會議秘書長。

在俄烏戰爭持續、西方指控北韓向俄國運送武器之際，蕭依古在9月14日與北韓領導人金正恩會談，就深化兩國戰略對話進行討論。10月底，美國國防部指出，北韓已派出1萬名軍人到俄羅斯，助俄國侵略烏克蘭。

在川普當選美國總統後，蕭依古於7日呼籲基輔盟友展開協商，以停止其對烏克蘭攻擊。他也是川普當選後最早表態的俄方官員之一。（編輯：廖文綺/張淑伶）1131111