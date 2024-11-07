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莫斯科高官籲西方就俄烏戰爭協商 川普當選後表態

2024/11/7 21:25
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（中央社基輔7日綜合外電報導）俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古今天呼籲基輔盟友展開協商，以停止其對烏克蘭攻擊。這是曾誇口可於一天內結束俄烏戰爭的川普再度當選美國總統以來，最早表態的俄方官員之一。

法新社駐基輔記者徹夜聽聞烏克蘭防空部門擊落俄羅斯無人機，空中則迴盪著空襲警報聲響。

俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）呼籲展開談判，強調西方面臨跟莫斯科就這場戰爭進行協商，或是繼續讓烏克蘭人民遭到「滅絕」的抉擇。

他在與其他前蘇聯加盟共和國國防官員開會時表示：「在戰場局勢不利基輔的此刻，西方國家面臨著抉擇。」

曾任俄國防長的蕭依古說：「是要繼續資助（基輔）、讓烏克蘭人民滅絕，或是承認當前現實而開始協商。」

烏克蘭各地再度徹夜遭到俄軍空襲，官員正就當前情勢進行評估。莫斯科則聲稱又在烏東拿下一個村莊。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1131107

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