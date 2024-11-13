日本敦賀核電廠2號機審查不合格無法重啟 2012年後首例

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本原子力發電公司營運的敦賀核電廠2號機，因為不符合規定核電廠安全對策的「新規範標準」遭認定審查不合格，成為2012年日本原子力規制委員會成立後無法重啟首例。

日本讀賣新聞報導，原子力規制委員會（類似台灣的核能安全委員會）今天舉行例會，針對日本原子力發電公司希望重啟運轉的敦賀核電廠2號機，正式通過不符合規定核電廠安全對策「新規範標準」的審查書。

日本原子力發電公司2015年11月向規制委員會提出審查申請，過程中曾發生未經許可修改審查文件等導致審查中斷，直到2023年才恢復審查。

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針對反應爐建物北側約300公尺的一處「K斷層」，審查過程中的焦點在於其是否為活斷層（活動性），及是否延伸到反應爐正下方（連續性）。根據「新規範標準」，核電廠重要設施不能位於未來有活動可能的活斷層正上方。

日本原子力發電公司根據挖掘調查等主張「K斷層不是活斷層，也未延伸到反應爐建物正下方」，但規制委員會審查小組認為「無法否定斷層的活動性及連續性」，並於今年8月通過審查書草案，在經過30天的公眾意見募集後做出最終決定。（譯者：黃名璽）1131113