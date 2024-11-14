英外交部政務次官訪港 與中港官員及英商界會晤

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（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）英國外交部主責印太事務的政務次官韋斯特今天抵達香港，展開為期兩天的訪問。根據規劃，韋斯特將與香港政務司司長陳國基、中國外交部駐港特派員崔建春，以及在港英國商界代表會晤。

英國外交部表示，韋斯特（Catherine West）14日將與陳國基會談、會見香港英商會成員，並前往西灣國殤紀念墳場，向在第二次世界大戰期間陣亡的大英國協官兵獻花致敬。15日，韋斯特將與崔建春會談，並與在港英國商業界領袖談話。

外交部指出，在以英國和全球利益為基礎的前提下，英國政府致力與中國維持長遠、具戰略意義、務實的雙邊關係。英國將與中國在可行之處合作、在需要時競爭，並在必要之處提出挑戰。

另一方面，香港行政會議召集人、前保安局局長葉劉淑儀10月30日至11月8日曾率團訪問英國。根據她在社群媒體X發布的貼文，訪英期間她曾與韋斯特會晤。

葉劉淑儀同時是香港立法會議員、親官方政黨「新民黨」黨主席。2003年港府推動基本法23條（維護國家安全條例）立法時，她是保安局局長，專責相關立法工作。跨國非政府組織「香港自由委員會」基金會（CFHK）等維權人士近日對葉劉淑儀訪英獲官方接待表達不滿，並提及「黎智英案」。

不過，外交大臣拉米（David Lammy）11日在X上回應「釋放黎智英」（#FreeJimmyLai）專頁貼文時重申，「黎智英案」是英國政府優先事項，英方將持續要求港府即刻釋放黎智英、允許英方對黎智英行使領事探視權。拉米並感謝黎智英之子黎祟恩上週與他會面。

#FreeJimmyLai專頁原貼文指出，黎祟恩與拉米的會面「具建設性」。黎智英的國際律師團隊成員也參與會談。

#FreeJimmyLai是由黎祟恩主導的黎智英跨國營救行動。已遭監禁近4年的黎智英具英國公民身分，但港府和北京持續阻撓英方官員對其行使領事探視權。

諳中文的韋斯特曾是英國維權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）贊助人。（編輯：陳承功）1131114