波蘭與日本簽署核能合作備忘錄

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（中央社記者彭維楀華沙13日專電）根據波蘭媒體報導，波蘭工業部長查爾內卡（Marzena Czarnecka）與日本經濟產業大臣政務官竹內真二上週在華沙簽署了一份核能合作備忘錄，旨在促進兩國在核能領域的技術合作，推動能源轉型及增強能源安全。

波蘭新聞TVN24頻道報導，這份備忘錄確立了雙方對核能合作的共同興趣，並鼓勵兩國公司在核技術及工業層面展開深入交流。

波蘭工業部表示，該協議的簽署標誌日本核能企業計畫進入波蘭市場，協助波蘭建設核能資源。查爾內卡指出：「這份備忘錄將促進日本核工業進入波蘭市場，助力波蘭核能資源的發展。該協議還鼓勵商界與工業技術在核能方面的合作，以支持波蘭核能計劃的推進。」

在2020年，前波蘭執政黨法律正義（PiS）政府宣布了在2026年開始建設該國第1座核電站的目標。2022年，美國被選為該專案的國際合作夥伴，該專案將位於波羅的海沿岸的喬切沃（Choczewo）。PiS於2023年12月下台後，由現任總理圖斯克（Donald Tusk）領導的新政府承諾繼續其前任的核野心。

今年9月，圖斯克政府公布了建設核電站的花費到2030年約為139億歐元（約新台幣4855億元），這項計畫預定於2028年開始建設。

根據波蘭工業部說法，這項合作將透過日本原子工業論壇國際合作中心的支援進行，以資訊交流、專家訪問以及各類講習班和研討會，協助波蘭在核能領域發展人力資源、加強社會溝通及完善核安全與基礎設施建設。

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根據波蘭2020年推出的核能計劃（PPEJ），波蘭將由波蘭電力公司（PEJ）建設兩座核電站，並完全由國家資本運營。現有的第1座核電站選址於帕默瑞尼亞（Pomerania）地區，預計2028年將在當地的盧比亞託沃-科帕利諾（Lubiatowo-Kopalino）地區開始建設。

另工業部發言人格沃戈夫斯基（Tomasz Głogowski）澄清，與日本簽署的備忘錄並不涉及第2座核電站的具體建設，而是廣泛涵蓋了核能技術合作。（編輯：唐佩君）1131114