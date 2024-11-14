中國再促菲律賓盡快撤走中程飛彈

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（中央社台北14日電）美國陸軍4月在菲律賓北部部署「泰風武器系統」（Typhon Weapons System，又譯堤豐）以來屢受北京抨擊，中國外交部今天再促菲國依承諾盡快撤走這套陸基中程飛彈系統，不要在錯誤道路越走越遠。

據陸媒環球網，有媒體下午在中國外交部例行記者會提問，「菲律賓武裝部隊發言人稱菲軍方正考慮嘗試採購泰風中程導彈發射系統，菲國防長也表示該系統能夠『提升威懾力』，菲律賓不會放棄未來在領土內獲得這種能力的權利」。

中國外交部發言人林劍回應表示，中方已多次針對美國在菲律賓部署中導系統闡明堅決反對立場。菲方引入中導系統這一戰略性、進攻性武器，是配合域外勢力製造地區緊張對立、挑動地緣對抗和軍備競賽的挑釁和危險舉動，是對本國和東南亞各國人民、歷史和地區安全極不負責任的選擇。

林劍稱，本地區需要和平與繁榮，不需要中導和對抗。再次敦促菲方正視地區國家和人民呼聲，盡早糾正錯誤的做法，按此前公開承諾盡快撤走泰風中導系統，不要在錯誤的道路上越走越遠。

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中菲近年在南海緊張升溫之際，美國陸軍4月在菲律賓北部部署「泰風武器系統」，這套陸基系統可以發射標準6型攔截飛彈（Standard Missile-6）和戰斧攻陸飛彈（Tomahawk Land Attack Missile）。

美聯社稍早前報導，泰風武器系統原本應於9月透過飛機撤離菲律賓，但3名菲國安全官員透露，儘管中國發言示警，美菲仍已同意將這套系統無限期留在菲國北部，以提升嚇阻力。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1131114