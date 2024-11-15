本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
APEC秘魯登場利馬機場台灣廣告遭撤 國安官員：中國施壓
首頁 / 國際
2024美國大選
選後局勢
新聞專題
選後局勢
首頁 / 國際

川普口條流利精力旺 競選演講訪談時數倍勝賀錦麗

2024/11/15 09:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）美國總統當選人川普體力充沛、口條流利，公開演講或媒體訪問經常超過腳本限定的時間。紐約時報分析報導，川普在選戰中無論是公開活動、主流或串流媒體訪問，講話時間遠超過落敗的賀錦麗。

78歲的川普（Donald Trump）選前在知名Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）的節目高談闊論超過3個小時，吸引數千萬流量；在紐約造勢活動同樣展現驚人體力，於支持者面前高聲演講達1個半小時，期間絕無冷場。

姑且不論能言善道是否是川普達陣原因，他在公開場合親自現身演說和主流媒體、自媒體訪問時數，遠超過民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。

紐約時報（New York Times）引用國會媒體「點名」（Roll Call）的逐字稿資料統計報導，川普自7月23日起，共出席206場活動與訪問，賀錦麗8月中獲提名後，快馬加鞭共出席213場活動與訪問，但川普在公開場合講話與媒體訪問時間達172小時，約為7.17天；賀錦麗僅有69小時。

2位候選人講話時數再細分，川普在親身出席的造勢場合講話達131小時，賀錦麗為54小時；川普在電視及廣播訪問為23小時，賀錦麗為11小時；川普在Podcast與串流平台節目講19小時，賀錦麗只有4個小時，川普都呈現倍數領先。

美國總統選舉拚人氣也拚腳程，輔選人員頻繁進出兵家必爭的搖擺州重要城鎮。相較於川普3月即篤定獲得提名，臨危受命的賀錦麗需要趕進度，準備時間遠落後於川普，造勢活動場次較多，場面較小，公開演講時間約為半小時。

「點名 」的資料顯示，川普共出席118場活動，賀錦麗為171場；川普共接受68次電視及廣播訪問，賀錦麗為34個；川普在Podcast與串流平台接受20次訪問，賀錦麗只有8次。

美選期間，民主黨陣營曾質疑賀錦麗訪談空洞欠內容，時數也偏短；川普陣營密集安排Podcast節目訪問，收聽、點閱與下載數字不輸主流媒體；無論川普的口沫橫飛是否是勝選因素，整體曝光量遠勝賀錦麗。（編輯：周永捷）1131115

川普
加州2年後選州長 賀錦麗若參選近半數選民考慮支持大咖不去、代表團退場 COP29氣候談判烏雲罩頂
選後局勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：