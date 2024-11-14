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共和黨人助攻川普擬力推減稅 政府赤字恐攀升

2024/11/14 10:22（11/14 10:38 更新）
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美國總統當選人川普。（圖取自facebook.com/DonaldTrump）
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國共和黨人明年在華府握有實權，將使總統當選人川普能推行一項為企業、勞工及退休族減稅的稅改政策，不過這項舉措將考驗共和黨一再宣揚控制政府35兆美元債務的承諾。

共和黨議員和幕僚表示，川普政府初期優先要務包括延長川普2017年的減稅措施、為美墨邊境築牆提供資金、削減民主黨撥款的未使用資金、淘汰教育部並限制消費者金融保護局（CFPB）等機構的權力。

共和黨領袖將這些優先要務視為朝向確保美國經濟蓬勃發展、就業機會增加，以及嚴加控管移民問題的第一步。

共和黨籍聯邦眾議院多數黨領袖、眾院第二號共和黨人史卡利塞（Steve Scalise）在川普勝選後於社群媒體X上寫道：「是時候該動起來工作了。我們會一起讓美國再次偉大。」

但由於借貸成本不斷攀升，川普的政策恐讓美國政府進一步揹負數以兆計美元的債務，對長久以來主張削減赤字的共和黨人構成一大挑戰。美國政府2024財政年度赤字高達1.83兆美元，債務利息更首度突破1兆美元。

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）本月7日結束的民調，美國絕大多數民眾、即62%的人認為川普的政策將驅使國債攀升。

由於民主黨人可能只會反對川普的政策，共和黨人將須動用所謂「預算協調」的議會程序才能通過各項政策；預算調節允許共和黨人繞過參院通過多數法案須獲得60票贊成的門檻，通過與支出或稅收有關的立法。

部分強硬保守派人士表示，若沒有相應的支出削減，例如針對社會安全制度（Social Security）、聯邦醫療保險（Medicare）及醫療補助（Medicaid）計畫等項目，他們可能不會支持減稅方案。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1131114

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