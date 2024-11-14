美眾院議長強生贏得共和黨提名 可望留任

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長強生今天贏得眾院共和黨提名，可望繼續留任議長。在新的一年眾議院全體投票之前，總統當選人川普上午表態支持後，強生有望保住議事槌。

美聯社報導，雖然沒人會出來挑戰強生（Mike Johnson），但共和黨內不乏雜音，特別是來自極右翼保守派和「眾議院自由黨團」（House Freedom Caucus）的反對。

知情人士透露，川普告訴眾院共和黨人，他一直支持眾院議長。這是川普自共和黨於2024年大選大獲全勝後首度回到華府。強生馬上回敬讚揚川普，稱他是「王者歸來」。

對強生而言，這是一趟非凡的政治旅程，他一年多前臨危受命接替遭罷黜的前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）職位，之後馬上調整路線與川普並肩作戰，在今年大選期間率領共和黨人。

強生表示，川普今天稍早跟他透露，他將任命另一位眾議院共和黨人—佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）擔任司法部長，這讓強生在新年的微弱支持票數縮減一票。

儘管強生預計將在川普入主白宮、共和黨取得參院多數的情況下領導眾院，但眾院預料仍會維持微弱多數的局面。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1131114