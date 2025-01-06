巨大冬季風暴襲擊北美 議長強生：不影響川普當選認證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）一場巨大的冬季風暴為美國大片地區帶來降雪、結冰和嚴寒，超過6000萬名美國人都處於天氣警報範圍內，而這場暴風雪也為美國國會準備進行的川普當選認證程序增添不確定性。不過眾議院議長強生表示，不影響國會認證川普當選總統。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，氣象專家表示，這場名為布萊爾（Storm Blair）的冬季風暴是由盤旋在北極周圍的冷空氣「極地渦漩」（polar vortex）所引發。

隨著雪暴在部分地區造成約30公分的積雪，美國堪薩斯州、密蘇里州、肯塔基州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州、阿肯色州，及部分紐澤西州，共7個州已宣布進入緊急狀態，加拿大許多地區也發布了天氣警報。

數以千計航班已取消或延誤，氣象專家表示，這場冬季風暴可能會帶來10多年來最大降雪量和最低氣溫。

美國國家氣象局（National Weather Service）指出，從美國中部至東岸的30個州，包括主要城市華府和費城，都處於天氣警報範圍內。

根據氣象預測，昨天會是暴風雪最猛烈的一天，許多受影響的州道路封閉、學校停課、數以千計航班被迫取消。

而華府預計今天迎來大雪和嚴寒，美國國會將在同一天召開會議，正式認證共和黨人川普（Donald Trump）當選總統。

眾議院共和黨籍議長強生（Mike Johnson）表示，天氣將不會妨礙國會議員履行職責，並誓言要在美東時間下午1時進行認證。

他告訴福斯新聞（Fox News）：「無論我們是否處於暴雪中，我們都將在議事廳內確保這件事完成。」

然而，官員已宣布，華府的聯邦辦公室將會關閉。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1140106