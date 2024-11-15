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烏克蘭智庫：若軍援遭斷 烏國能夠數月內部署原子彈

2024/11/15 10:22
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（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）美國大選落幕，各界關注西方未來軍援烏克蘭的情況。烏克蘭一個智庫近日向國防部提交報告，指出若西方斷軍援，烏國有能力在數個月內打造並部署威力約達1945年長崎原子彈1/10的初級核武。

這份報告由烏克蘭「軍隊、改造暨裁軍研究中心」（Center for Army, Conversion and Disarmament Studies）製作，作者為烏克蘭「國家戰略研究所」（National Institute for Strategic Studies）區域研究部門主任伊札克（Oleksii Izhak）。

報告內容未獲烏克蘭政府背書，烏克蘭外交部也強調烏方沒有發展核武的計畫，且致力遵循禁止核子擴散條約（Nuclear Non-proliferation Treaty）。不過，報告提到，在擁核國俄羅斯違反1994年「布達佩斯安全保障備忘錄」（Budapest Memorandum）後，烏克蘭有法律基礎退出禁止核子擴散條約。

1990年代初期脫離蘇聯重獲獨立的烏克蘭當時擁有僅次於美、俄的核軍力和核武庫。然而，當時亟欲拉攏俄羅斯並確保區域局勢「容易管控」的西方主要國家，持續向烏克蘭施壓，要求烏克蘭放棄發展核武並交出庫存。

1994年，烏克蘭與俄羅斯、英國、美國簽署布達佩斯備忘錄，並將既有核武移交俄羅斯、簽署禁止核子擴散條約，前提為俄羅斯尊重烏克蘭的法定邊界和主權獨立，英、美則承諾協助保障烏克蘭安全。

然而，擁核的俄羅斯如今一再以動用核武要脅，嚇阻以美國為首的西方國家。前述烏克蘭報告提到，擁有核武的俄羅斯違反布達佩斯備忘錄、全面侵略烏克蘭，這提供烏克蘭退出禁止核子擴散條約的依據。

儘管被迫放棄核武，烏克蘭仍擁有可觀核能力，境內有歐洲最大規模核能發電廠，且在俄羅斯如今占領部分核能設施之際，仍控制約10座運作中的核反應爐。

根據報告，必要時，烏克蘭有能力快速運用近似1945年美軍在日本長崎投下原子彈的製造技術，打造簡單核武。由於烏克蘭顯然不會有時間建造大型鈾濃縮設施，屆時烏克蘭可能需仰賴從核反應爐廢燃料棒提取的鈽製造原子彈。

報告評估，核反應爐可供應的鈽總重約達7噸，估計足夠打造數以百計爆炸當量各達數千噸的戰術核彈頭。理想情況下，這樣的核武將足以摧毀一整個俄羅斯空軍基地，以及其他分布集中的軍事、工業或後勤設施。

「軍隊、改造暨裁軍研究中心」主任巴德拉克（Valentyn Badrak）另告訴獨家取得報告的英國「泰晤士報」（The Times），不到一年、甚至在6個月內，烏克蘭即可望證明自己打造長程彈道飛彈的能力。

前英國化學、生物、放射暨核子（CBRN）聯合軍團指揮官，曾領導北大西洋公約組織（NATO）CBRN快速反應營的化學武器專家布瑞頓－高登（Hamish De Bretton-Gordon）指出，烏克蘭「當然」有打造核武所需技術和資源。

伊札克和巴德拉克則主張，一旦美國放棄烏克蘭，作為布達佩斯備忘錄簽署方之一的英國可協助烏克蘭發展核嚇阻，彰顯備忘錄所示承諾。（編輯：周永捷）1131115

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