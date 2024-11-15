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斯里蘭卡提前國會大選 新任總統陣營大勝建制派

2024/11/15 19:22
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（中央社可倫坡15日綜合外電報導）斯里蘭卡昨天提前舉行國會大選，總統迪桑納亞克領導的左翼聯盟取得壓倒性勝利，先前引發經濟危機而成為眾矢之的的建制派政黨遭到唾棄。迪桑納亞克今天感謝選民的支持。

法新社報導，斯里蘭卡兩年前爆發財務危機，全國人民被迫深陷苦難之中。以馬克思主義者自居的迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）承諾打擊貪腐、追回遭竊占的國家資產，在9月的總統大選以橫掃千軍之姿勝出。

迪桑納亞克領導的「國家人民力量」（National People's Power, NPP）聯盟在225席國會中狂拿超過2/3席次的159席，選舉結果證明他提前改選國會，讓民意成為施政後盾的決定睿智。

他在X平台發文說：「謝謝投票支持復興的所有人。」

執政聯盟得票率61.5%，在野領袖普瑞馬達沙（Sajith Premadasa）領導的政黨只有17.6%。

迪桑納亞克領軍的政黨「人民解放陣線」就連在少數民族坦米爾人為核心的北部雅夫納區（Jaffna）都拿到最高票，這是斯里蘭卡1948年脫離英國而獨立以來首見。

這場大選投票率估計不到70%，低於9月總統選舉時的80%。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1131115

迪桑納亞克
斯里蘭卡國會大選 新任總統拚經濟尋民意支持斯里蘭卡新任總統迪桑納亞克：解散國會擬提前選舉
普瑞馬達沙
斯里蘭卡總統大選登場 核心在擺脫經濟困境
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