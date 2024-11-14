斯里蘭卡國會大選 新任總統拚經濟尋民意支持

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（中央社可倫坡14日綜合外電報導）斯里蘭卡今天舉行國會大選，這次提前選舉將決定這個南亞島國從金融危機復甦之際，人民是否願意賦予新任左派總統迪桑納亞克權力來推行反貧窮政策。

路透社報導，斯里蘭卡國會由225名議員組成，任期5年。這次選舉在22個選區有破紀錄的690個政黨與獨立團體參與競爭，逾1700萬斯里蘭卡民眾具投票資格。

現年55歲，奉行馬克思主義路線的迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）今年9月當選總統，但他的「國家人民力量」（National People's Power, NPP）聯盟在225席議會中僅占3席，迫使他在任期還有將近1年的時間之際提前解散國會，尋求新的政治授權。

據法新社報導，這是迪桑納亞克兩個月前上任以來的首場選舉。投票站將於當地時間下午4時關閉。

分析人士表示，預計迪桑納亞克的聯盟將可獲得大力支持，競爭對手的勝利恐會導致全國承擔不起的政策僵局。

「國家人民力量」主要競爭對手是反對派領袖普瑞馬達沙（Sajith Premadasa）領導的「團結人民力量」（Samagi Jana Balawegaya, SJB），該政黨主張結合干預主義與自由市場經濟政策。另一個主要競爭者是由前總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）支持的「新民主陣線」（New Democratic Front）。

今天投票結束後不久將進行計票，預計明天公布結果。

迪桑納亞克10日在選戰接近尾聲時表示：「在過去的選舉中，人民對我們沒有信心，但在9月份（總統大選）人民給了我們勝利，證明我們是一個獲勝的政黨，我們可以組成政府…下一個任務是團結各地人民，建立強大的人民運動。」（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1131114