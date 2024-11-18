美菲達成共享軍事情報協定 對抗中國印太影響力

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（中央社馬尼拉18日綜合外電報導）美國和菲律賓國防部長今天簽署「軍事情報保護協定」，讓雙方能共享機密軍事情報及技術。美菲是長期簽有共同防禦條約的盟邦，兩國致力深化合作，以對抗中國的區域影響力。

法新社報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與菲律賓防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）簽署協定，為他出訪馬尼拉揭開序幕，奧斯汀此行並預定和菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會面。

官員表示，「軍事情報保護協定」（GSOMIA）准許共享可能對美國盟邦國防有利的機密情報，以及簡化某些機密技術的銷售流程。

奧斯汀和鐵歐多洛並未在簽署儀式上發表任何評論，但菲律賓國防部指出，這份文件是「菲律賓與美國之間加強情報共享、深化協同作戰能力（interoperability）的重要一步」。

路透社報導，在美國總統拜登（Joe Biden）與小馬可仕治下，美國與菲律賓深化安全往來，這兩名領導人都亟欲對抗他們所見中國在南海與台灣周邊採取的侵略性政策。

美國總統當選人川普（Donald Trump）即將上台，菲律賓已表示有信心未來川普執政時期菲美同盟關係依舊穩健。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1131118