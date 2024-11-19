本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
和平新生天橋即日起拆除 北市：不具文資潛力
首頁 / 國際

捷克絲絨革命35週年 前外交官：共產改革勢不可擋

2024/11/19 09:33（11/19 10:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
捷克前外交官波斯皮哈爾（左）提到，布拉格國家劇院附近Bartolomějská街的警察局，在共產時期曾被用來拘禁、審訊許多支持反極權主義體制「七七憲章」的支持者。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年11月19日
捷克前外交官波斯皮哈爾（左）提到，布拉格國家劇院附近Bartolomějská街的警察局，在共產時期曾被用來拘禁、審訊許多支持反極權主義體制「七七憲章」的支持者。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年11月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉郁葶布拉格18日專電）今年正值捷克絲絨革命35週年，布拉格國家大街17日出現公共早午餐、音樂會、演講、跳舞與導覽等豐富活動，以緬懷絲絨革命歷史，並慶祝自由與民主。

64歲的捷克前駐保加利亞大使波斯皮哈爾（Petr Pospíchal）當天化身為導覽員，帶領民眾穿越布拉格的大街小巷，分享自己在共產時期的經歷，與1989年絲絨革命，共產政權垮台的歷史。

波斯皮哈爾出生於1960年，在共產主義時期曾三度入獄，也曾簽署反極權主義體制的「七七憲章」（Charta 77）。此憲章由捷克前總統哈維爾與其他人發起，旨在要求捷克斯洛伐克政府遵守1975年「赫爾辛基協約」中的人權條款、公民權和人權尊嚴。

當波斯皮哈爾帶領隊伍來到國家劇院附近的Bartolomějská街時，他指著警局說，在捷克斯洛伐克共產時期，警察能隨意逮捕任何人並拘禁達48小時，且過程無需告知任何理由。

波斯皮哈爾在共產時期曾三度入獄，並在獄中認識紀實攝影師涅梅茨（Ondřej Němec）。涅梅茨曾拍攝地下音樂宇宙塑膠人樂團表演。

作為七七憲章簽署者之一的波斯皮哈爾提到，許多支持七七憲章的人曾在警局中被拘禁、審訊與毆打，這在他們心中留下不可抹滅的陰影。

波斯皮哈爾分享，他邀請攝影師涅梅茨參與今天的導覽，涅梅茨拒絕了他，並說：「我不想再走這條街。」波斯皮哈爾也坦言，來到這個地方，「我依然感受到創傷。」

回憶起絲絨革命前的社會氛圍，波斯皮哈爾告訴中央社記者，1989年的捷克斯洛伐克正醞釀一股改變的情勢，當時共產黨主導的政權已沒有太大力量，民眾反抗情緒高漲，大家都感受到改革的迫切，改變跡象逐漸浮現。

他說，民眾開始上街示威，改變需要引爆點，而這個引爆點出現在1989年的11月17日。

那天，學生們在布拉格的瓦茨拉夫廣場發起示威活動，但遭到警方嚴厲鎮壓。波斯皮哈爾回憶：「當時許多人受傷，並被困在國家大道，那裡幾乎無法逃脫。對所有參與者來說。那無疑是非常艱難的處境。」

這起暴力事件引起全國各地的迴響，民眾紛紛上街抗議，表達對共產政權的不滿，捷克斯洛伐克共產黨見大勢已去，並在國內外壓力下同意讓步。

波斯皮哈爾與哈維爾等人共同創立「公民論壇」（Občanské fórum），以確保改革過程和平有序，避免社會陷入混亂。

波斯皮哈爾說，公民論壇最初只有幾個成員，但隨後迅速發展，在其他城鎮、工廠皆有人投入，「公民論壇」成為代表民眾意志的組織。

他表示，公民論壇在短短三週內成功與捷克斯洛伐克共產政府談判，達成妥協性政府組成方案，並確保公民論壇擁有一半的影響力。

不久，哈維爾被選為總統，隨後迅速展開一系列改革，最終實現國家全面改造。（編輯：高照芬）1131119

捷克前外交官波斯皮哈爾（右）出生於1960年，在共產主義時期曾三度入獄，他曾簽署反極權主義體制的「七七憲章」。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年11月19日
捷克前外交官波斯皮哈爾（右）出生於1960年，在共產主義時期曾三度入獄，他曾簽署反極權主義體制的「七七憲章」。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年11月19日
捷克前外交官波斯皮哈爾（左2）回憶起絲絨革命前的社會氛圍。他說，1989年的捷克斯洛伐克正醞釀一股改變的情勢，大家都感受到改革的迫切。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年11月19日
捷克前外交官波斯皮哈爾（左2）回憶起絲絨革命前的社會氛圍。他說，1989年的捷克斯洛伐克正醞釀一股改變的情勢，大家都感受到改革的迫切。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年11月19日
捷克反極權主義體制的「七七憲章」發起人，為絲絨革命領袖、捷克前總統哈維爾。捷克民眾11日17日來到紀念哈維爾的紅心雕塑旁擺放數百個蠟燭，懷念他帶領家走向民主、自由。哈維爾於2011年逝世。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年11月19日
捷克反極權主義體制的「七七憲章」發起人，為絲絨革命領袖、捷克前總統哈維爾。捷克民眾11日17日來到紀念哈維爾的紅心雕塑旁擺放數百個蠟燭，懷念他帶領家走向民主、自由。哈維爾於2011年逝世。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年11月19日
64歲的捷克前駐保加利亞大使波斯皮哈爾（左）化身為導覽員，帶領民眾穿越布拉格的大街小巷，分享自己在共產時期的經歷與絲絨革命歷史。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年11月19日
64歲的捷克前駐保加利亞大使波斯皮哈爾（左）化身為導覽員，帶領民眾穿越布拉格的大街小巷，分享自己在共產時期的經歷與絲絨革命歷史。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年11月19日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：