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疑誤認為德勒斯登 美軍80年前無情轟炸布拉格

2025/2/15 13:16（2/15 13:48 更新）
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1945年2月14日，美國空軍因天氣不佳，疑誤把布拉格當作德國德勒斯登，投下逾150噸炸彈轟炸布拉格，造成逾700人死亡與大量建築損壞。圖為布拉格市容，攝於113年6月11日。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年2月15日
1945年2月14日，美國空軍因天氣不佳，疑誤把布拉格當作德國德勒斯登，投下逾150噸炸彈轟炸布拉格，造成逾700人死亡與大量建築損壞。圖為布拉格市容，攝於113年6月11日。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年2月15日
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（中央社記者劉郁葶布拉格15日專電）80年前的2月14日，美軍因天氣不佳，疑誤把布拉格當成德國德勒斯登，投下逾150噸炸彈轟炸，造成逾700人死亡與大量建築損壞，美國飛行員曾多次對此表達遺憾。在轟炸後，納粹與共產政權都藉此事煽動反美情緒，並為自身存在辯護。

1945年2月14日美國空軍對德軍占領的布拉格進行的這場空襲，被認為是第二次世界大戰期間對捷克領土最徒勞的攻擊。此次襲擊造成701人死亡，另有1184人受傷。

布拉格晨報（Prague Morning）14日報導，由於當時天氣不佳、能見度低，再加上布拉格與德勒斯登（Dresden）的城市格局在空中看起來相似，美國軍隊向布拉格投下超過150噸的炸彈，造成大量民眾傷亡與建築損壞。

美國飛行員為此致歉，表示這是一個錯誤，本該摧毀的城市是德國的德勒斯登，而不是布拉格。美國飛行員曾多次表達遺憾，有些飛行員還親自向受害者家屬道歉。然而，這場空襲是否為意外，還是故意攻擊，歷史學界尚無定論。

雖然布拉格的歷史中心大部分未受損，但炸彈襲擊波及新城（New Town）、維諾赫拉迪（Vinohrady）、高堡（Vyšehrad）、維休維傑（Vršovice）等地區。而城市中任何一座本可供德軍使用的工廠都未遭破壞。

位在高堡的14世紀埃瑪努斯修道院（Emmaus Monastery），以及與查理廣場（Charles Square）附近的17世紀浮士特大樓（Faust House）等建築大多損毀，後來被重建。

但當時布拉格最大的猶太教堂—維諾赫拉迪猶太教堂（Vinohrady Synagogue）也被炸彈擊中，雖本有機會保存下來，但納粹當局任其焚毀，如今教堂幾乎已被遺忘。

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還有一個屠夫的房子被炸毀。清理時，救援人員發現一個空地窖。1970年，工人再次挖掘時發現另一個地窖，裡面有23具骨架。

報導指出，在轟炸發生後，納粹軍隊利用此次襲擊來煽動反美情緒，並為納粹的存在辯護。多年後，共產主義政權也採取同樣的做法。（編輯：田瑞華）1140215

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由於布拉格與德國德勒斯登的城市格局在空中看起來相似，美國飛行員在二戰時將布拉格誤認為德勒斯登並進行轟炸。事後，美軍致歉，稱原目標應為德勒斯登。圖為德勒斯登街景，攝於113年8月18日。中央社記者劉郁葶德勒斯登攝 114年2月15日
由於布拉格與德國德勒斯登的城市格局在空中看起來相似，美國飛行員在二戰時將布拉格誤認為德勒斯登並進行轟炸。事後，美軍致歉，稱原目標應為德勒斯登。圖為德勒斯登街景，攝於113年8月18日。中央社記者劉郁葶德勒斯登攝 114年2月15日
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