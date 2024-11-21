泰國台灣形象展登場 聚焦智慧製造智慧醫療

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（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）2024年泰國台灣形象展今天盛大登場，聚焦5大主題智慧製造、智慧醫療、智慧樂活、循環經濟以及文化和觀光，展示台灣發達的資通訊技術應用在生活中的各個層面，拓展台泰合作的商機。

由經濟部國際貿易署主辦、對外貿易發展協會執行的2024年泰國台灣形象展，今天至23日於曼谷詩麗吉王后國家會議中心（QSNCC）登場，由國貿署署長江文若、貿協董事長黃志芳、泰國會議展覽局副局長普利潘（Puripan Bunnag）以及東部經濟走廊辦公室副秘書長柯奇（Korkij Danchaivichit）共同參與開幕式。

黃志芳受訪時指出，泰國在東協是僅次於印尼的第2大經濟體，泰國有成熟的汽車、電子、工業、食品加工和能源產業，在全球地緣政治改變供應鏈的趨勢下，泰國的角色會越來越重要，且泰國的「生物、循環、綠色」（BCG）政策和台灣希望在2050年達到淨零碳排的目標一致，台泰有非常好的合作機會。

黃志芳說，泰國是觀光醫療大國，有很成熟的醫療觀光產業，今年台灣形象展的一個重點就是智慧醫療，許多台灣業者把最新的人工智慧技術應用在健康診斷、智慧檢查和智慧病房等，希望能夠切入泰國龐大的度假醫療市場。

他指出，台灣資通訊產業很發達，應用在醫療、製造、智慧生活和智慧交通各方面都很傑出，這個強項是其他國家所沒有的，這是台灣可以好好利用的優勢，這也是每次台灣形象展泰國業者相當重視的部分。

駐泰代表張俊福指出，台灣形象展是一個工具，讓泰國民眾了解台灣工業水準，像是透過展示台灣精品，對提升台灣形象很有幫助，今年還增加醫療、觀光和文化等元素，更完整呈現台灣發展現況。

貿協提供的資料指出，過去5屆的泰國台灣形象展協助了919家台灣企業在泰國拓展市場，吸引超過16萬9000人次的訪客，並製造了3億1700萬美元（約新台幣104億元）的商機，今年的台灣形象展透過展示台灣的創新能力，為泰國企業製造更多產值。

2023年台灣和泰國雙邊貿易額達到162億美元，泰國是台灣第13大貿易夥伴，2024年前3季台灣在泰國有74項投資計畫，比2023年同期增加了24%，總投資額為4580萬美元，其中投資金額最高的產業是電子零組件製造，台灣形象展提供台泰合作商機。

今年有超過170家台灣企業參與台灣形象展，現場設有10大形象館、6大特色展區和220個攤位，聚焦5大主題包括智慧製造、智慧醫療、智慧樂活、循環經濟以及文化和觀光。

今年的台灣形象展呈現了台灣對環境友善和增進企業效率的科技、改善生活品質和促進生活方便的創新永續產品、協助企業達到零碳排放和生態友善的解決方案以及台灣豐富的文化和旅遊資源。

除了展覽外，台灣形象展還包括了座談會和論壇，討論醫療創新、智慧製造和綠色科技，讓台灣和泰國企業一起探尋商機。（編輯：唐佩君）1131121

2024年泰國台灣形象展，21日於曼谷詩麗吉王后國家會議中心（QSNCC）開幕，展示台灣應用在永續發展上的技術。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年11月21日

2024年泰國台灣形象展，21日於曼谷詩麗吉王后國家會議中心（QSNCC）開幕。經濟部國貿署署長江文若（右2）和貿協董事長黃志芳（中）參加開幕式。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年11月21日