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新加坡1週內處死3毒販 2024年已有8人伏法

2024/11/22 18:24
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（中央社新加坡22日綜合外電報導）新加坡中央肅毒局表示，今天以絞刑處死一名因販毒遭定罪的55歲男子。這是星國1週內執行的第3件死刑，聯合國則呼籲新加坡停止執刑。

法新社報導，聯合國與人權團體指出，沒有證據表明死刑具有嚇阻效果，並呼籲廢除死刑。但新加坡官員堅稱，死刑讓星國成為亞洲最安全的國家之一。

根據新加坡中央肅毒局（CNB），被執行死刑的人是阿布杜拉（Rosman Abdullah），他因販運57.43公克的海洛因而被定罪。

新加坡濫用毒品法令規定，販運超過15公克海洛英者，一旦罪名成立可判處死刑。

阿布杜拉今天在樟宜監獄伏法。本月15日，另有兩名男性同樣因販毒而遭處刑，他們分別是39歲的馬來西亞人、53歲的新加坡人。

新加坡中央肅毒局透過聲明說：「按照法律，勞茲曼（阿布杜拉名）經過完整而適當的程序，且在整個過程中都有律師代表。」

新加坡人阿布杜拉於2010年7月首被判刑，他已用盡所有上訴機會，包括請求總統赦免。

阿布杜拉是新加坡今年第8位被執行死刑者，其中7人罪名是販運毒品，1人是謀殺。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1131122

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