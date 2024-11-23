本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄國採極音速飛彈攻擊烏克蘭 戰事將如何發展？一週大事看這裡
首頁 / 國際

防中國駭客網攻 白宮邀電信高層共商防範之道

2024/11/23 16:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）白宮表示，白宮高階官員今天和美國電信業高層會面，討論中國「對電信業展開的重大網路間諜活動」，會中也聽取業者意見，了解如何協助加強防範複雜的國家級網攻。

路透社報導，美國當局本月稍早曾表示，與中國有關的駭客侵入一些電信公司後，截獲原本要傳送給美國執法機構的監控數據。

美國聯邦參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）主席華納（Mark Warner）昨天告訴「華盛頓郵報」（The Washington Post），這起事件是「迄今為止，我國史上歷經最嚴重的電信駭客攻擊」。

這場會議由白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）和主責網路與新興科技的美國副國安顧問紐柏格（Anne Neuberger）主持。

白宮在聲明中表示：「這次會議是一次聽取電信業高層意見的機會，有助了解美國政府如何與民間企業合作，並協助民間企業加強防範複雜的國家級網攻。」

白宮並未透露有哪些電信公司或高層人員與會。

美國及其他國家紛紛指控中國利用駭客入侵他國電腦系統，但北京當局一再否認相關指控。（譯者：張茗喧/核稿：洪啓原）1131123

華納
格羅方德未經授權運晶片給中芯集團 美開罰50萬美元
紐柏格
勒索軟體攻擊醫院頻傳 世衛偕50國籲安理會介入
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：