梁成運、李凱等3人換囚獲釋 美國務院調降對中旅遊警示

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（中央社記者石秀娟華盛頓27日專電）美國與中國近期達成換囚協議，美國國務院認定3名遭中國不當拘留多年的美國公民，今天獲釋返家。美國未透露釋放多少中國公民作為交換。美國今天也調降中國的旅遊警示。

美國政治新聞網站Politico今天率先報導換囚的消息。白宮隨後透過聲明證實3人的身分，分別是德州的商人史威登（Mark Swidan）、歸化為美國籍的中國移民李凱（Kai Li）、及美籍香港人梁成運（John Leung）。

綜合美媒報導，49歲的史威登是德州的設計師、商人，2012年到廣東購買地板等材料，在飯店被捕。他被控走私毒品，2020年1月被判死刑，緩刑2年。

李凱今年62歲，他年輕時到美國唸書、之後歸化為美國公民，在美國從商。他2016年返回上海祭拜過世1週年的母親，在上海浦東機場被逮捕。他被指控為美國聯邦調查局（FBI）的間諜，2018年經不公開審判後，因間諜罪被判刑10年。

79歲的梁成運2021年在蘇州被逮捕，經不公開審判，去年5月被以間諜罪判處無期徒刑。美國有線電視新聞網CNN去年9月報導，中國公安部在社群媒體貼文，指控他1989年被美國情報單位吸納，數十年來為美國監視中國外交官、赴美訪問的中國官員，包括誘使他們住進安裝竊聽設備的酒店，使用美人計對他們勒索。

美聯社報導，他們3人都經美國政府認定，為遭到中國不當拘留。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天報導，美國要求中方釋放這3人一案，是歷次美、中高層官員對話的重要議題之一，拜登與中國國家主席習近平近期在亞太經濟合作會議（APEC）舉辦高峰會，也討論此案。

Politico報導，美國國務院今天將對中國、香港的旅遊警告調降為第2級，建議計劃旅行者「提高警覺」，因為當地執法情形不確定，包括涉及出境禁令。

美聯社去年7月報導，梁成運去年5月遭到判刑後，美國國務院在當年6月底，將對中國、香港、澳門的旅遊警示提高到第3級，建議美國公民「重新考慮」是否前往旅遊，其中部分原因是外國人有遭不當拘留的風險。

白宮今天並未說明，有幾名被美國拘留的中國公民因這次換囚獲釋。

今年9月，遭中國關押將近20年的美國牧師林大衛（David Lin）獲釋，他遭指控涉嫌契約詐騙，被判處無期徒刑。同時間1名在美國唸書的中國學生Xiaolei Wu也獲釋。根據Politico報導，美、中雙方當時也拒絕評論是否為換囚。

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紐約時報（The New York Times）報導，不具名的官員表示，3名美國人獲釋後，沒有其他美國公民在中國遭「不當拘留」。這裡的「不當拘留」指的是美國政府認為該名公民被視為政治人質，或是他們所面臨的指控是捏造的。

另關注關押於中國囚犯的非政府組織「中美對話基金會」（The Dui Hua Foundation）統計，有200多名美國人在中國遭「不公正囚禁」或非法限制出境。（編輯：唐佩君）1131128