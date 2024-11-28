日本參議員東京住家失火2死 丈夫與女兒失聯

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本自民黨籍的72歲參議員猪口邦子位於東京都文京區的住家昨晚失火，造成2人死亡。猪口的丈夫與長女在火災發生後失聯，東京都警視廳正朝2人遇難的方向確認狀況。

日本放送協會（NHK）、時事通信社報導，失聯者為猪口邦子80歲的丈夫猪口孝，他是東京大學名譽教授；另外1名失聯者是猪口邦子的長女。

搜查相關人員透露，當天晚間1名失去呼吸心跳的女子在玄關附近獲救，後來送醫仍宣告不治，此人似乎是猪口邦子的長女。

東京都警視廳富坂警察署今天也宣布，除了上述1名死者之外，也確認另外1人來不及逃出火場，已在現場身亡。

富坂警察署正在確認2名死者的身分，以及與消防單位釐清起火原因。

這場火災約在昨晚7時10分左右被人發現，地點位在文京區小石川地區一處6層樓高的公寓。猪口邦子與其他3名家人共4人住在6樓，住家面積約150平方公尺被燒毀。

火災發生當時火勢猛烈，火舌從建物的窗戶竄出，消防單位派出逾30輛消防車救火，經過5小時30分左右撲滅火勢。

搜查相關人員表示，公寓入口的監視器拍到猪口孝以及猪口邦子的長女，分別在當天傍晚5時左右返家的身影；而火災發生之際，猪口邦子則因為工作關係，人似乎在千代田區永田町；而同住的次女當時也因為工作外出。

火災現場位在都營地下鐵的春日站以及東京地下鐵的後樂園站附近的住宅區，距離東京巨蛋與東京大學相當近。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1131128