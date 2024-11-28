俄軍用集束彈藥攻烏能源設施 今年第11次大規模攻擊

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（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天指控俄羅斯利用「集束彈藥」攻擊其能源基礎設施，導致逾百萬用戶在嚴冬中無電可用。烏方表示，這是俄軍今年第11次對該國民用能源基礎設施發動大規模攻擊。

法新社報導，集束彈藥可由飛機空投或火炮發射，將許多小炸彈分散到廣闊區域，以造成傷害。專家表示，在這場已延燒近3年的戰爭中，基輔和莫斯科都曾經使用這種殺傷力強大的武器。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文說，「數個地區通報遭到集束彈藥攻擊，而且（俄軍）鎖定民用基礎設施。」

澤倫斯基說，「這就是俄羅斯恐怖主義伎倆，他們用非常卑劣的方式來升級戰事。」

他同時向西方喊話，強調烏克蘭「現在」就需要更多西方防空系統，以防禦俄軍攻擊，「在必須保衛基礎設施免受攻擊的冬季期間，這個更形重要」。

烏國空軍表示，在凌晨的這波攻勢中，俄軍共發射91枚飛彈和97架攻擊無人機，其中79枚飛彈、35架無人機遭烏國擊落，其他無人機則從雷達上消失，或遭電子干擾防禦系統擊落。

不過，烏國官員坦承，至少部分俄軍攻擊成功命中目標。

烏克蘭國家電力公司（Ukrenergo）表示，在「多個地區的電力設施損壞」後，該公司被迫實施全國緊急停電。

當局表示，利維夫（Lviv）和基輔（Kyiv）多處關鍵設施遭到攻擊。

這場攻擊於烏國氣溫降到攝氏0度之際，在距離前線數百公里的烏國西部地區造成上百萬用戶停電。

國家電力公司於當地時間中午12時左右宣布終止緊急停電措施，不過仍將依照計畫實施分區供電。

烏國能源部指出，這是俄國今年第11度針對烏克蘭民用能源基礎設施進行大規模攻擊。

觀察組織「集束彈藥聯合會」（Cluster Munition Coalition，CMC）9月在其年度報告中指出，自2022年2月俄烏開戰以來，集束彈藥已造成逾1000名烏克蘭人死傷。

CMC指出，由於難以找到落點並加以移除，許多在撞擊時未引爆的集束彈藥可能在多年後像地雷一般遭到觸發，因此將構成長期風險。

俄、烏雙方都不是2008年「集束彈藥公約」（Convention on Cluster Munitions）的簽署國。該公約禁止使用、轉移、生產和儲備這種武器。

同樣未簽署公約的美國去年7月同意向基輔轉移集束彈藥，這項決定引來廣泛批評聲浪，其中也包括華府和基輔的盟友。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1131128