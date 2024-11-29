喬治亞延後尋求加入歐盟 群眾示威遭警方鎮壓

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（中央社喬治亞首都特比利西29日綜合外電報導）喬治亞總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）昨天說，政府延後尋求加入歐洲聯盟，此舉引發抗議。法新社記者今天看到鎮暴警察動用催淚瓦斯和水砲對付示威群眾。

喬治亞在今年大選後陷入危機，總統佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）質疑新選出的國會和政府的合法性。在科巴伊澤宣布政府不會在2028年之前尋求加入歐盟的決定後，數以千計人開始聚在首都特比利西（Tbilisi）和其他城市。

這是喬治亞近期一連串抗議活動的最新一波，聚在國會外的群眾揮舞歐盟旗幟和喬治亞國旗，阻礙了特比利西幹道的交通。

法新社報導，午夜過後不久，鎮暴警察以催淚瓦斯和水砲對付和平示威的群眾。鎮暴行動持續到凌晨，蒙面警察發射橡膠彈，並粗暴毆打示威群眾和記者。

示威群眾豎起路障並點火，當地媒體報導，有數名抗議人士和記者被逮捕。

親西方的佐拉比契維利在社群媒體上說：「我支持喬治亞媒體，他們在履行職責和持續報導時遭受不成比例地針對和攻擊。」

在科巴伊澤宣布延後尋求加入歐盟前數小時，歐洲議會通過一項不具約束力的決議，拒絕承認喬治亞今年10月26日國會大選結果，指稱這場選舉存在「重大違規」。

決議內容呼籲喬治亞在一年內於國際監督下重新舉辦選舉，並主張對科巴伊澤等喬治亞高層官員實施制裁。

科巴伊澤則指責歐洲議會和「某些歐洲政治人物」向喬治亞「勒索」，他說：「我們決定到2028年底之前都不將加入歐盟的議題排入議程。」

但他承諾繼續改革，聲稱「到了2028年，喬治亞將比其他任何候選國做好更充分的準備，以與布魯塞爾展開加入歐盟的談判，於2030年成為（歐盟）成員國」。

喬治亞是前蘇聯加盟共和國，於2023年12月正式取得歐盟候選國地位。

但布魯塞爾認為喬治亞存在民主倒退的問題，在喬治亞採取具體的解決行動之前，暫時凍結入盟程序。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1131129