菲律賓再控中國南海騷擾：難與獨裁政權打交道

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（中央社記者林行健馬尼拉3日專電）菲律賓與中國在南海的爭端持續上演，中國海軍直升機最近被指在南海騷擾菲律賓漁民，兩國官員隔空互嗆，菲方稱很難與獨裁政權打交道。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）昨天在社群平台X發布影片，顯示一架中國人民解放軍海軍直升機，在菲律賓木製漁船上低空飛行。

塔瑞耶拉表示，事件發生在11月下旬，地點在南海鱟藤礁附近，現場有至少20艘菲律賓漁船在作業，中方意圖威嚇菲國漁民。

他說，菲律賓海岸防衛隊立即派遣兩艘船艦前去護漁，但也被中國海警船跟監。

中國外交部發言人林劍昨天在北京召開的記者會上說，菲方說法與事實完全不符，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方在相關海域開展維權執法，合理合法。

但塔瑞耶拉稍後回嗆，鱟藤礁距菲律賓巴拉旺省（Palawan）約138海里，位於菲律賓200海里專屬經濟區內，菲律賓漁民有權前往捕魚，中國也是聯合國海洋公約（UNCLOS）的簽署國之一，應該瞭解相關規定。

塔瑞耶拉今天又在X發文說：「與獨裁政權交涉人權與自由事宜，極具挑戰性。」

另一方面，菲律賓GMA電視台訪問漁民，一名漁民稱經常在南海遭到中方騷擾，且有一次菲國兩艘漁船在惡劣的天候下翻覆，中國海警船卻未伸援手；另一名漁民聲稱，中國海警船會噴射強力水柱，警告他們「回去菲律賓」。

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菲律賓援引UNCLOS主張可獨享向南海延伸出去的200海里專屬經濟區的資源，中國則援引歷史依據索討幾乎整片南海，兩國索討海域範圍有所重疊，屢傳海上衝突。

雙方緊張局勢於8月至9月急速升高，菲方聲稱中方多次衝撞菲船、噴射高壓水柱，以及向菲國巡邏機的飛行路徑發射照明彈，但兩國外交官員於9月召開雙邊磋商會議後，雖不時隔空互嗆，但實體衝撞開始減少。（編輯：韋樞）1131203