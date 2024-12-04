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西班牙打擊犯罪祭旅遊新規 要求蒐集個資引疑慮

2024/12/4 12:41
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（中央社馬德里3日綜合外電報導）西班牙為打擊犯罪祭出旅遊新規，當局要求住宿與租車業者須蒐集客戶更多的個資，這項新措施引發隱私權疑慮，業者也抱怨過於官僚主義。

法新社報導，西班牙自12月2日生效的新系統，要求旅館、露營地與其他住宿場所，還有旅行社與租車業者，透過數位平台提供政府有關其客戶的「具體」資訊。

西班牙內政部在聲明中表示，這項措施的目的是加強安全，以及「打擊恐怖主義與組織犯罪」，不遵守規定將處以最高3萬歐元（約新台幣102萬元）罰款。

目前旅館與其他旅遊機構均須向當局提供客戶姓名、電子郵件與護照號碼，但現在必須蒐集更多個資，例如客戶生日、電話號碼與付款方式。

西班牙旅遊局（Spain Tourism Board）主席莫拉斯（Juan Molas）在聲明中表示：「我們面臨著一項不幸且難以理解的法令。」

西班牙旅館與旅遊住宿聯合會（CEHAT）表示，聯合會擔心新規對會員企業造成的影響，正考慮採取法律行動挑戰。

聯合會秘書長埃斯塔萊拉（Ramon Estalella）在視訊中表示：「人們的私生活沒有得到尊重。」

埃斯塔萊拉補充說：「我們認為無論出於何種意圖與目的，索取、傳輸這些資料，並將它儲存3年，這都會是一個巨大的風險，特別是對個資保護而言。」

西班牙旅行社聯合會（CEAV）在致旅遊部長與內政部長的信件中警告，蒐集內容與用途「不相稱的規定」可能會嚇跑遊客，同時許多公司無法承擔系統成本。

西班牙這項旅遊新措施原定10月1日生效，但政府將施行日期延後以利業界能有更多時間準備。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1131204

#西班牙
#法新社
#西班牙內政部
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