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阿塞德垮台 聯合國安理會將開會討論敘利亞問題

2024/12/9 19:54
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（中央社紐約聯合國總部9日綜合外電報導）多名外交消息人士透露，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻逃亡後，聯合國安理會將在今天下午召開緊急閉門會議。

法新社報導，這次會議是應俄羅斯要求召開，會議定於下午3時（格林威治時間20時）舉行。

美國總統拜登昨天表示，被推翻的敘利亞領導人巴夏爾．阿塞德應該被「追究責任」，但他認為該國的政治動盪是敘利亞人民重建國家的「歷史契機」。

拜登還警告說，華府將對恐怖主義組織的出現「保持警戒」，並宣布美軍剛剛襲擊伊斯蘭國（Islamic State）的激進分子，這是美國對巴夏爾．阿塞德遭伊斯蘭主義分子領導的敘利亞反抗軍推翻後首度全面回應。

拜登在白宮說：「（阿塞德）政權的垮台是基本正義。對於長期受苦的敘利亞人民來說，這是一個歷史契機時刻。」

拜登將於明年1月卸任，並將政權交給共和黨總統當選人川普，他表示，華府將協助敘利亞人民重建。

他說：「我們將與所有敘利亞團體接觸，包括在聯合國領導的進程中，建立從巴夏爾．阿塞德政府過渡到擁有新憲法的獨立、主權敘利亞。」

然而，拜登警告說，推翻阿塞德的反抗軍聯盟內強硬伊斯蘭團體將受到密切的注意。

拜登說：「部分推翻巴夏爾．阿塞德反抗組織本身就有恐怖主義和侵犯人權的可怕記錄。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1131209

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