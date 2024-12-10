IATA：2025年航空載客人次將首破50億大關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦10日綜合外電報導）世界民航機構「國際航空運輸協會」今天表示，預估2025年航空載客人次將首度突破50億大關，同期航空業的營收預估將突破兆美元關卡。

法新社報導，國際航空運輸協會（IATA）發表聲明說：「2025年乘客人次預估達52億，比2024年成長6.7%，而且是首度突破50億門檻。」

IATA的聲明還說，與此同時，因燃油價格下跌的挹注，預估航空業總體營收將達1兆70億美元（約新台幣32兆），「這是航空業營收首度超過1兆美元大關」，將比2024年成長4.4%。

IATA首席經濟學家湯姆森（Marie Owens Thomsen）在日內瓦召開的記者會上表示，歷經2019冠狀病毒疾病（COVID-2019）疫情後的反彈，「所有這一切帶給我們的財報表現，我認為絕對值得開香檳慶祝」。

IATA理事長華爾希（Willie Walsh）在聲明中說，儘管「持續的供應鏈挑戰、基礎設施的不足、繁瑣的監管和加稅的重擔」，IATA預估2025年航空業獲利上看366億美元。

IATA會員約有340家航空公司，占全球航空運輸達8成。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1131210