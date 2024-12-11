俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭札波羅熱 罹難人數增至8人

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（中央社基輔11日綜合外電報導）俄羅斯昨天對烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）的攻擊造成1棟建築物倒塌，目前已有至少8人喪生。烏克蘭官員表示，救援人員正努力在瓦礫堆下尋找生還者。

法新社報導，這波攻擊加劇了俄國可能在該地區進行新一輪攻擊的擔憂。

緊急服務部門表示，「俄羅斯飛彈攻擊該市一家私人醫療機構，截至目前已造成8人死亡。現場搜救行動仍在進行，可能還有人受困於瓦礫堆下。」

根據烏克蘭國家緊急情況服務局（State Emergency Service of Ukraine）發布的照片，可以看到救援人員以白色屍袋抬著遺體，還有心理諮商師對1名淚流滿面的男子說話的畫面。

路透社報導，札波羅熱州長費多羅夫（Ivan Fedorov）在通訊應用程式Telegram寫道，另有22人在襲擊中受傷。

他也指出：「市內所有緊急服務單位都已趕往現場。」

烏克蘭國家緊急情況服務局表示，救援人員夜間從建築物下成功救出2名女子。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1131211