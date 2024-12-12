安倍昭惠西班牙植完台灣昭和櫻 傳將赴美會川普

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京12日專電）日本前首相安倍晉三的遺孀、「日台國際櫻交流會」榮譽會長安倍昭惠今天在西班牙巴斯克自治區出席台灣昭和櫻種植活動。當地時間14日她將從西班牙赴美，預計將協調與美國總統當選人川普會談。

安倍昭惠日前訪問荷蘭後，接受西班牙巴斯克自治區主席普拉達萊斯（Imanol Pradales）之邀，訪問畢爾包市（Bilbao），今天出席台日民間友好團體「日台國際櫻交流會」在當地舉辦的植櫻活動。

這項活動內容是種植來自台灣的5株昭和櫻。原本預定出席的總統府資政、「日台國際櫻交流會」首席顧問謝長廷不克出席。

台日分別成立的櫻花返鄉會今年9月合併更名為「日台國際櫻交流會」，由日本企業家水上逸朗擔任會長。該會主要活動是將裕仁在1923年以攝政宮皇太子身分（後來就任為昭和天皇）訪台時在陽明山親植的寒緋櫻以分株的苗木送回日本種植，稱「昭和櫻返鄉」。

配合這次植櫻活動，台灣藝術家邱貴也在畢爾包舉辦「讓世界看到最美的國家台灣」個展，展出內容包括曾在東京展出的辦桌、八家將系列，以及代表日本富士山的「白龍」和代表台灣玉山的「青龍」等。新作則有辦桌系列的「流水席」、媒婆、台灣珍味「烏魚子」等畫作。

日本富士電視台與產經新聞昨天報導，安倍昭惠最快本週末訪美，尋求在川普（Donald Trump）位於佛羅里達州邁阿密的私人寓所與他會談。川普明年1月20日將宣誓就職為美國總統。

不願具名的知情人士對中央社表示，安倍昭惠預定西班牙當地時間14日啟程前往美國。

日本產經新聞社發行的富士晚報報導，日前在巴黎聖母院重啟儀式上，川普與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談。日本首相石破茂11月訪問南美回國途中尋求與川普會談未果，石破周邊人士解釋說，基於美國法律限制，總統就職前不與外國領袖會談。

然而，川普11月中旬在位於佛羅里達州他名下的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會晤阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），後來也先後與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）會談。

富士晚報指出，形同遭川普放棄的石破政府將成「誘使中國暴走的促進劑」；中國認為「美日同盟動搖」，可能展開大攻勢。感到慌張的石破政府尋求請安倍昭惠赴美與川普會面的可能性。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導說，石破不得不借助政敵、已故首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠之力，凸顯石破政府的不堪。石破若持續執政，可能導致「台灣危機」、「日本危機」出現。

安倍晉三於2016年11月川普首度當選美國總統後不久，就在位於紐約市的川普大樓（Trump Tower）與川普見面。川普於2017年1月就職後，兩人多次會面。安倍晉三伉儷與川普伉儷間建立深厚情誼。（編輯：陳妍君）1131212