愛丁堡議長遭控性騷擾烏克蘭難民 議會19日選新領袖

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（中央社記者陳韻聿倫敦12日專電）愛丁堡市議會議長戴伊（Cammy Day）近日被檢舉性騷擾烏克蘭難民，遭警方立案調查。市議會訂19日選出新議長，各政黨已開始在檯面下運作，就議長人選展開協商。

戴伊被視為「友台」政治人物，曾推動愛丁堡與高雄市締結友誼市，以及與台灣在文化藝術、城市創新治理等領域發展合作。根據英國在地制度，市議會議長同時是市府實權首長。

「星期日郵報」（Mail on Sunday）8日採訪曾在愛丁堡暫避家鄉戰火、卻遭戴伊騷擾的烏克蘭女性，相關報導引發一連串政治、外交效應，持續延燒。

根據報導，戴伊曾在社群媒體和約會網站向被他看上的數名烏克蘭女子傳送大量明顯帶有性意味的訊息，甚至詢問她們的性愛偏好，試圖約她們見面、「一起喝點葡萄酒 」。「星期日郵報 」曾檢視戴伊與這些女性在網路上的互動紀錄。

有相關遭遇的烏克蘭女子說，考量戴伊的政治地位和影響力，她們試圖「保持禮貌」，但不敢完全不理會，且害怕說「不」，也擔心自己會「說錯話」、引發衝突或報復。

一名烏克蘭女性告訴「星期日郵報」，她曾在支持烏克蘭的活動上遇見戴伊數次，後來戴伊在社群網站找到她，開始追蹤並熱情按讚、一再傳送親吻表情符號，特別是當她貼文分享在健身房或游泳池拍攝的照片時。另一名女子說，她不清楚戴伊為何對烏克蘭人特別有興趣。

烏克蘭駐愛丁堡領事館9日發布聲明，指出領事館的任務是保護烏克蘭公民的權利和尊嚴；領事館支持蘇格蘭有關單位徹底就指控情事進行徹底調查，並期待事件能獲公平解決。

蘇格蘭工黨黨魁薩瓦爾（Anas Sarwar）告訴英國廣播公司（BBC），該黨7日獲悉相關情事時，即刻對黨員戴伊執行停權處分。對於有報導指出，約1年前議會即曾接獲針對戴伊相關行為的檢舉，工黨一名發言人說，工黨當時不知情。

根據報導，一名市議會議員去年12月曾舉報戴伊對烏克蘭女性難民的不當行為；警方後來表示，查無犯罪事實。

戴伊9日宣布辭去議長一職，但在請辭聲明中未就自己的行為道歉。他提到請辭是為避免個人風波干擾議會和市政運作。戴伊自2022年5月擔任議長。

愛丁堡市議會11日無異議表決通過，針對愛丁堡當局的檢舉機制和後續處理情況啟動調查。蘇格蘭警方已證實，正就今年10月22日所接獲、關於戴伊「不當行為」的舉報進行調查。

市議會訂19日選出新議長，各政黨已可開始提名候選人。

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在蘇格蘭，地方議會不常出現「一黨獨大」的情況，也沒有規定明文要求選舉贏得最多席次的政黨必須加入執政團隊。目前愛丁堡最大黨是蘇格蘭民族黨（SNP），但工黨在自由民主黨（Lib Dem）和保守黨支持下，成為執政黨，SNP反而在野。

隨著戴伊下台，愛丁堡的政治版圖也順勢洗牌。自由民主黨已表達沒有爭取成為執政黨的計畫，工黨是否能保住執政權，下週揭曉。（編輯：韋樞）1131213