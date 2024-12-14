韓首都防衛司令官被捕 涉指揮部隊進入國會
2024/12/14 13:52（12/14 14:15 更新）
（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）韓國首都防衛司令官李鎮雨涉嫌在戒嚴時指揮部隊進入國會大樓，但因拒絕出席檢方調查，13日晚間被捕，今天以嫌疑人身分接受調查。
韓國檢方懷疑李鎮雨在總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴後，派遣轄下部隊進入國會大樓，為釐清來龍去脈及是否指示軍隊持槍等，傳喚李鎮雨接受調查，但他並未配合出席。
檢方表示，已在13日晚間9時18分左右逮捕李鎮雨，因他無正當理由未出席調查，有湮滅證據、逃逸可能，因此以內亂、濫用職權等罪嫌，向軍事法院申請逮捕令。
李鎮雨和防諜司令官呂寅兄、陸軍特戰司令官郭種根被稱為戒嚴當時指揮軍隊行動的「核心3人」。李鎮雨先前曾向國會議員透露，在戒嚴當時曾接到尹錫悅電話詢問現場狀況，他回覆「非常複雜，我們的人無法移動」。
李鎮雨稱，部隊有基本攜帶的配備，因此才會帶著槍枝，他們未攜帶實彈，而是以空包彈代替；到了現場發現人數眾多，他要求部隊將槍枝留在車上，空手執行任務。但他的說法與媒體拍攝到部隊攜帶裝備的畫面顯然有所出入。
檢方預估，將進一步詢問尹錫悅是否透過電話下指示及其內容。
這次戒嚴事件請辭後被捕的前國防部長金龍顯是李鎮雨在陸軍的前輩。金龍顯先前被指年初與軍方高層私下會面研議戒嚴事項，李鎮雨也參與其中。
韓國國防部6日已暫停李鎮雨職務，軍檢方也限制他出國。與軍檢合作進行調查的檢方13日也對首都防衛司令部及李鎮雨住家扣押搜查。（編輯：陳妍君）1131214
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