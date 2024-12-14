麥肯錫被控助藥廠不實標示鴉片類藥物 付211億和解

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（中央社紐約13日綜合外電報導）顧問業巨擘麥肯錫公司涉與普度製藥聯手蓄意不實標示鴉片類藥物致公衛危機惡化，在美國遭到刑事起訴。檢方今天宣布，麥肯錫將支付6億5000萬美元（約新台幣211億元）達成和解。

法新社報導，麥肯錫公司（McKinsey & Company）被控其行動有助美國的普度製藥（Purdue Pharma）「大大促進」其高度易成癮鴉片類藥物「疼始康定」（OxyContin）的銷售，因此對於相關服藥過量死亡事件負有責任。

美國檢方今天宣布，雙方達成1份徹底的緩起訴協議，內容包括要求麥肯錫落實一套全面的法遵系統。若麥肯錫滿足協議條件，緩起訴將在5年後到期。

維吉尼亞州西區聯邦檢察官卡瓦諾（Christopher Kavanaugh）在記者會上表示，這份協議代表「首次有管理顧問公司因為提供的建議促進1家客戶犯下1樁罪行，而被追究刑事責任」。

美國司法部表示，檢方還指控美國麥肯錫公司犯下1項重罪，罪名是以妨礙調查為目的蓄意銷毀證據；以及犯下1項輕罪，罪名是蓄意與普度製藥共謀教唆對藥物進行不實標示。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的資料，自1999年到2022年，美國有近72萬7000人死於鴉片類藥物服用過量。

麥肯錫對於自身在這起醜聞中扮演的角色表達歉意。聲明寫道：「我們應該意識到鴉片類藥物正對我們社會造成的傷害，我們不應該接下替普度製藥銷售與行銷的工作。」（譯者：張曉雯/核稿：張正芊）1131214