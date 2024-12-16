半島電視台再有記者命喪以軍襲擊 加薩開戰後第5位

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（中央社杜哈15日綜合外電報導）卡達的半島電視台報導，旗下一名記者今天命喪以色列對加薩走廊的襲擊。以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯在當地的戰爭持續進行著。

法新社報導，半島電視台（Al Jazeera）阿拉伯語網站報導，「半島電視台攝影記者勞赫（Ahmed al-Louh）今天命喪以色列砲擊」，並表示那場襲擊以加薩走廊（Gaza Strip）中部的紐瑟拉特（Nuseirat）難民營為目標。

法新社進行聯繫時，以色列軍方表示，「正就報導內容進行調查」。

自從以色列和哈瑪斯（Hamas）去年10月7日開戰以來，半島電視台持續從現場報導以軍攻勢對當地造成的衝擊。

以色列政府過去一再指控半島電視台記者與哈瑪斯或哈瑪斯盟友巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）掛鉤，雙方於這場戰爭開打之前就長期陷入齟齬。

半島電視台強烈否認相關指控，並表示以色列系統性地將其加薩當地僱員當作目標。

勞赫是自從這場戰爭爆發以來半島電視台第5位殉職記者，該台加薩辦公室已遭以軍炸毀。

以軍9月間並突襲半島電視台位在約旦河西岸（West Bank）的辦公室，以色列軍方聲稱該雷馬拉（Ramallah）辦公室「遭用於煽動恐怖活動」和「支持恐怖主義活動」。半島電視台則稱此一以色列突襲行動是打擊新聞自由的「犯罪行徑」。（譯者：何宏儒）1131216