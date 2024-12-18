萬那杜7.3地震至少釀14死200傷 搜救人員瓦礫堆下尋生還者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨/威靈頓18日綜合外電報導）南太平洋島國萬那杜首都維拉港昨天發生規模7.3強震，至少造成14人喪生、200人受傷，救難人員今天在倒塌建築物下繼續搜尋倖存者。昨天主震之後，夜裡發生幾次餘震。

綜合路透社與法新社報導，根據美國地質調查所（USGS）資料，萬那杜這起地震發生在昨天午間12時47分，震央在維拉港（Port Vila）以西30公里，震源深度57公里。

影片來源：FRANCE 24

萬那杜夜裡發生幾次餘震，德國地球科學研究中心（GFZ）報告指出，今天有一次餘震規模6.1，震源深度10公里。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）太平洋地區代表團團長葛林伍德（Katie Greenwood）在社群平台X寫道，萬那杜政府通報確認有14人死亡，另有200名傷患在首都主要醫院接受治療。

葛林伍德表示：「搜救行動仍在繼續進行，以營救在地震後受困的人員，接著關注重點將轉向急救、提供棲身處所以及用水等緊急需求。」

看守總理薩威（Charlot Salwai）宣布國家進入緊急狀態，並對受創最嚴重的災區實施為期7天的宵禁。萬那杜已在尋求國際援助。

社群媒體上的影片顯示，維拉港一棟有外國大使館進駐的建築物，在地震後出現混凝土柱子倒塌災情，這棟建物內設有美國、英國、法國與紐西蘭的大使館。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）說，澳洲準備提供援助；紐西蘭表示，將派出一架飛機檢查飛機是否能降落萬那杜。萬那杜的國際機場依舊維持關閉。

這場規模7.3的地震將大型建築物夷為平地，導致牆壁和窗戶出現裂縫、橋梁倒塌，並在這個人口有32萬人的低窪群島引發山崩。

聯合國人道事務協調廳（UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）估計約有11萬6000人受到地震影響，相當於萬那杜人口的約1/3。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1131218