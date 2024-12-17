萬那杜7.3強震駐處關切慰問 初步瞭解無台人受困

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（中央社記者楊堯茹台北17日電）南太平洋島國萬那杜今天發生規模7.3強震，據報已造成死傷。外交部表示，已指示兼轄萬那杜的駐斐濟代表處瞭解災情，目前尚無台灣人受困情況，並已向萬那杜駐斐濟大使館表達關切及慰問。

綜合法新社和路透社報導，根據美國地質調查所（USGS）資料，這起地震發生在當地午間12時47分，震央在維拉港（Port Vila）以西30公里，震源深度57公里。

外交部晚間發布新聞稿指出，已立即指示駐斐濟代表處（兼轄萬那杜）瞭解災情及是否有台灣人受困，據駐處初步瞭解，目前尚無台灣人及僑民受困的情況。

外交部表示，已在第一時間向萬那杜駐斐濟大使館表達台灣對該國受災情形的關切及慰問之意；並與美、日、澳、紐等國駐斐濟大使館保持密切聯繫。

外交部說，將持續關注此次強震相關災情，隨時提供當地台灣人必要協助；若台灣人在萬那杜當地遇緊急情況，請立即撥打駐斐濟代表處急難救助專線：（+679）707-6662。（編輯：楊蘭軒）1131217