經部公告3處斷層地質敏感區 位於台南台東南投

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北17日電）經濟部地礦中心今天公告3案活動斷層地質敏感區，包括位於台南的口宵里斷層、台東的利吉斷層以及南投的初鄉斷層。地礦中心表示，地質敏感區為土地開發、防災與保育的重要資料，公告目的是讓社會可因地制宜規劃開發事宜。

經濟部自民國103年起，針對全台活動斷層及其兩側易受斷層錯動或地表破裂影響範圍，陸續進行地質敏感區調查及劃定公告。經濟部地質調查及礦業管理中心今天公告3案，分別位於台南縣、台東縣和南投縣等地。

地礦中心說明，第1案為F0025口宵里斷層，範圍位於台南市境內，通過台南市楠西區、玉井區及左鎮區，總長約18公里，總面積約5.5平方公里。

第2案為F0026利吉斷層，範圍位於台東縣境內，通過台東縣鹿野鄉、卑南鄉、延平鄉與台東市，總長約15.6公里，總面積約4.8平方公里。

最後1案為F0027初鄉斷層，範圍位於南投縣境內，通過南投縣中寮鄉、集集鎮、鹿谷鄉與竹山鎮，總長約19.8公里，總面積約6平方公里。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

地礦中心表示，地質敏感區為土地開發、防災與保育的重要資料，地質法及其相關法規皆無禁止或限制開發的規定，公告目的是讓社會各界能預先了解土地的地質環境狀況，在土地開發前辦理地質敏感區基地地質調查及地質安全評估，因地制宜規劃開發事宜。

在設計施工方面，地礦中心表示，可事先依地質特性，研擬適當的因應對策及補強措施，以提升土地利用的合理性與安全性，降低未來發生災害與損失的可能；此外，地質敏感區以外地區若有土地開發行為，仍應加以注意並依相關法令規定辦理地質調查。（編輯：楊蘭軒）1131217