五角大廈：中國無人機與空軍方面快速逼近美國

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國國防部今天公布2024年中國軍力報告指出，雖然共軍現代化進程受肅貪拖累，但整體仍在快速進行，認為中國在空軍方面正逼近典型的美國標準，無人機技術更已與美軍相當。

華盛頓郵報指出，中國政府自2022年夏天以來以涉貪為由清洗多名政、軍高層，當中包括2位國防部長突然從公眾視野消失及多名火箭軍（共軍常規與戰略飛彈部隊）高層被拔官，打擊層面甚廣。負責肅貪的中共中央紀律檢查委員會不斷公布起訴案件，最新案是中央軍委委員、政治工作部主任苗華疑涉貪遭停職徹查。

五角大廈今天的中國軍力報告是一份向國會提交關於中國軍事進展的年度非機密簡報。報告指出，這波整肅涉及解放軍各軍種，恐阻礙共軍關鍵軍事現代化目標的進程。

不能具名的一位五角大廈高層說：「尚未解決完的可觀貪腐問題，肯定會拖緩他們朝向2027年及之後要達標相關戰力目標的腳步。」美國軍方與情報圈普遍將2027年設定為中國取得犯台能力的時間點。

然縱使受肅貪所累，五角大廈仍評估中國軍事現代化持續取得快速進步。報告指截至今年5月，中國的核飛彈已從2020年約200枚增至600枚，照此速度2030年之前就能突破1000枚。報告評估共軍另增加陸基發射窖數量，在西部與內蒙等偏遠沙漠的發射窖總數已超過320個。

這名五角大廈高層表示，中國擴充核武戰力受矚目之處不僅在彈頭數量，還在於種類多樣。中國正努力將火箭軍打造成一支涵蓋低當量戰術核武到長程彈道飛彈應有盡有的部隊，以便應付不同程度的危機。

報告並指出，北京在海、空軍方面也取得可觀進展，且在多個領域正快速追上美軍。

中國在戰機、轟炸機的現代化「正快速接近技術典型的美國標準」；報告還提到，中國無人機系統的技術已達到與美軍相當的水準。

中國的太空實力也持續快速擴大。報告統計2023年中國執行67次與太空有關的發射，次數僅次於美國，將200多顆衛星送入軌道。

五角大廈在這份2024年中國軍力報告也指出，對關島攻擊的可能性越來越高；關島是距中國最近的美國領土，島上有許多重要軍事基礎設施。報告稱關島可能成為網攻目標，而共軍日趨精良的飛彈能讓關島處於中方陸基核武和海上打擊的範圍內。

美國政治新聞網Politico指出，單從數量看中國的海軍規模已超越美軍居全球之冠，擁有370多艘水面艦與潛艦，當中140多艘是主要水面作戰艦艇，艦艇數已超越美國海軍的290艘，且還有多艘更新型的驅逐艦、兩棲艦艇在造船廠中興建。

北京的第3艘航艦福建艦則預計2025年入列服役。

中國在空軍方面正加大5代機殲20（J-20）匿蹤戰機的產量，正增建新的組裝廠擴充產能。共軍1900架戰機裡約1300架是先進的4代機，已能和美歐一些最精良的戰機媲美。（譯者：陳亦偉）1131219