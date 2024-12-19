美國ITC初步裁定 聯想智慧型手機侵害愛立信專利

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國國際貿易委員會表示，中國聯想旗下摩托羅拉行動技術公司（Motorola Mobility）製造的智慧型手機侵害愛立信的專利。若維持此判決，美國可能禁止進口這些手機。

路透社報導，美國國際貿易委員會（International Trade Commission，ITC）1名法官17日在初步裁決中表示，這些智慧型手機侵犯愛立信（Ericsson）在5G無線技術方面的專利權。這為總部位於瑞典的愛立信在與聯想的國際專利授權糾紛中帶來初步優勢。

ITC全體委員計劃於明年4月針對愛立信的指控做出最終裁決。上月，另名ITC法官在1起相關案件的初步裁決中裁定聯想勝訴。

愛立信去年向ITC提訴，指控摩托羅拉的Moto G、Edge和Razr系列手機侵害其無線通訊相關專利，聯想則否認指控。

這2家公司也在南美、英國和美國北卡羅來納州捲入專利訴訟。在巴西和哥倫比亞的侵權案件中，愛立信已取得法院初步禁令，禁止聯想智慧型手機在這2國銷售。

美國上訴法院10月恢復聯想提出的禁制令，以阻止執行南美的銷售禁令。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1131219