蘇丹陷饑荒危機 美國宣布追加66億元援助

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（中央社紐約聯合國總部19日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，美國宣布為蘇丹人道危機再挹注2億美元（約新台幣66億元）新資金，華府對蘇丹承諾的援助合計已達23億美元。

法新社報導，聯合國世界糧食計劃署（WFP）今天警告，蘇丹有可能淪入世界近代史上最嚴重的飢餓危機，全國170萬人不是面臨饑荒就是有饑荒風險。

布林肯在聯合國安全理事會針對蘇丹議題召開的會議上表示：「我們看到太多蘇丹人面臨飢餓和絕望。」

他說：「美國與夥伴密切合作，向蘇丹提供救濟…今天我們宣布再挹注大約2億美元。」他提到，蘇丹一些地區的民眾為了活下去，不得不吃草和花生殼。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）行動部門主管沃索努（Edem Wosornu）告訴安理會，明年需要42億美元才能支應蘇丹人民的需求。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1131220