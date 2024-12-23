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川普：蒲亭盼盡快會面 針對俄烏戰爭交換意見

2024/12/23 09:01
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已表達針對烏克蘭戰爭舉行會面的意願。

美國財經媒體CNBC報導，川普在非營利組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）舉辦的保守派年度盛會AmericaFest大會說：「蒲亭總統說他希望盡快與我會面。」他說：「所以我們必須拭目以待，但我們必須結束這場戰爭。那場戰爭太糟糕，太糟糕了。」

川普即將於下個月底宣誓就職。他先前在競選期間曾表示，如果當選，他可以「在24小時內」結束俄烏戰爭。這位總統當選人不久前批評現任總統拜登扭轉政策，放行烏克蘭以美國提供的武器襲擊俄羅斯境內目標。

川普最近還表示，他一走馬上任，烏克蘭將「可能」取得較少的軍事援助。目前烏克蘭重度仰賴國際夥伴的軍事、金融和人道主義援助來維持國家運作，並在迄今近3年的戰爭中力抗來犯的俄羅斯。

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川普今天提到，俄烏戰爭中「殉職的官兵人數實在…」，又說「子彈呼嘯而過，而且是威力強大的子彈、威力強大的槍支，唯一能擋下子彈的就是人體」。

這個月稍早，川普在法國巴黎聖母院重新開放之前，在巴黎會見了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）以及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），並於會後呼籲俄烏「立即停火」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131223

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