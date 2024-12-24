耶誕夜突爆技術問題 美國航空全美航班一度停飛

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（中央社紐約24日綜合外電報導）今天耶誕夜是一年當中歐美交通最繁忙時期，但美國主要航空公司美國航空（American Airlines）今天上午卻一度傳出「技術問題」，導致全美所有航班持續受到延誤。

美航的1名發言人告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「1項技術問題正在影響今天上午的美國航班。我們的團隊正在盡快解決這項問題，我們也對客戶造成的不便致歉。」

根據1份建議通知，美國聯邦航空總署（FAA）刊登1道美航所有美國班機全國留地停飛命令。美國聯邦航空總署在聲明中表示，美航要求全美停飛，若要詢問進一步資訊請洽美航。

法新社隨後報導，美航自格林威治時間11時50分起停飛約1小時後，已恢復班機起降。

今天一早美國社群媒體上開始出現美航客戶抱怨一些航班折返登機門，航班延誤約90分鐘。

其中1則貼文寫道：「機長說由於美航軟體故障，導致『全公司』無法計算載重平衡，何時解決尚無法估計。因此班機無法起飛。耶誕夜交通開局不順！」

還有人張貼1段影片，地點在佛羅里達州的勞德岱堡（Fort Lauderdale）機場，當中可聽見1名工作人員表示：「我們的系統故障。」乘客也被擋在登機門前。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1131224