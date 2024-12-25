以軍突襲約旦河西岸難民營 8名巴勒斯坦人喪命

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（中央社耶路撒冷24日綜合外電報導）巴勒斯坦與以色列官員表示，以色列軍隊今天在以色列占領的約旦河西岸突襲圖卡門市（Tulkarm）附近一處難民營，造成至少8名巴勒斯坦人死亡。

路透社報導，巴勒斯坦衛生部表示，53歲婦女阿布鐸（Khawla Abdo）黎明時死於以軍砲擊；18歲男子沙列姆（Fathi Saeed Odeh Salem）在腹部與胸腔中彈後死亡。另一名巴勒斯坦女子在這場攻擊中受傷，今天下午宣告不治。

今天晚些時候，在以軍對圖卡門市發動新一輪砲擊後，巴勒斯坦衛生部將死亡人數上修至8人。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）武裝支翼「卡薩姆旅」（al-Qassam Brigades）在聲明中說，有兩名成員在圖卡門市命喪以軍之手。

以色列軍方稍早表示，在圖卡門市一場「反恐」行動中擊斃一名巴勒斯坦人，同時部隊逮捕了另外18名通緝犯並沒收數十件武器。

以軍今天凌晨表示，在圖卡門市地區行動期間，一名以軍指揮官的車輛遭爆裂裝置擊中，導致中度受傷。

以軍今晚也表示，軍機在努爾沙姆斯（Nur Shams）難民營擊中武裝分子。

自哈瑪斯武裝分子2023年10月7日襲擊以色列南部引發加薩戰爭並在多地導致更廣泛衝突以來，約旦河西岸已有數百名巴勒斯坦人與數十名以色列人死亡。

巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（WAFA）報導，以軍朝救護車人員開火，阻止他們救治沙列姆。

瓦法社還提到，圖卡門難民營也出現推土機拆除基礎設施的場景，包括住家、商店、薩拉姆（Al-Salam）清真寺部分牆面，還有難民營的部分供水網絡。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1131225