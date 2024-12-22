以色列空襲加薩走廊多地 民防機構：至少28死

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加薩走廊22日綜合外電報導）加薩走廊民防機構指出，以色列軍隊在夜間和今晨空襲加薩多地，至少殺害28名巴勒斯坦人，有一間民房及一棟學校建築遭攻擊；以軍聲稱，哈瑪斯利用該學校建築策畫執行恐攻。

法新社報導，加薩走廊（Gaza Strip）民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）透過聲明表示，以軍空襲加薩中部城市迪爾巴拉（Deir Al-Balah）一棟屬於阿布薩姆拉（Abu Samra）家族的房屋，至少有13人喪命。

以色列軍方未立即對此發表評論，但證實針對迪爾巴拉以北的加薩市（Gaza City）一所學校發動空襲。

巴薩爾指稱，有8人命喪這間學校遭遇的空襲，死者包含4名孩童。這所學校已經另作他用，為因為戰亂而流離失所的巴勒斯坦人提供避難之處。

以色列軍方的聲明寫道，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）一處指揮控制中心藏匿於這間學校內，並運用此處策畫並執行針對以軍的恐怖攻擊。

巴薩爾還提到，以軍在夜間空襲加薩走廊南部拉法市（Rafah），造成3人身亡，且今天凌晨以軍出動無人機攻擊加薩市的一輛汽車，導致4人死亡。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1131222