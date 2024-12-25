找私家偵探查清準新人底細 印度婚前徵信當紅

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（中央社新德里25日綜合外電報導）在新德里一家購物中心的辦公室裡，婚姻偵探帕利瓦爾仔細調查準新人背景。隨著年輕一代越來越常自選伴侶，而非聽從父母之命或媒妁之言的包辦婚姻，婚前徵信在印度蓬勃發展。

在印度，由兩個家庭為年輕人精心挑選伴侶的傳統仍然大受歡迎，但在這個風俗習慣迅速變化的國家，越來越多準新人自己作媒。

因此年輕戀人想要結婚時，一些家庭的第一步不是致電神職人員或婚禮規劃師，而是打電話給像帕利瓦爾（Bhavna Paliwal）這種擁有高科技偵察工具的偵探先做調查。

新德里的上班族希拉（Sheela）說，當她的女兒宣布想跟男友結婚時，她立即聘請帕利瓦爾。

希拉說，「我的婚姻很糟糕」，「當我女兒說她戀愛時，我想支持她－但不能沒有適當調查」。

希拉採用化名，因為她的女兒還不知道未婚夫被監視。

現年48歲的帕利瓦爾20多年前創立自己的光輝（Tejas）徵信社，她說生意比以往任何時候都好。她的團隊每月處理大約8個案件。

在最近一起案例中，一名客戶想調查她未來的丈夫，帕利瓦爾就發現男方實際薪水跟他宣稱的有出入。

帕利瓦爾說：「這名男子說他年收入約7萬700美元。我們發現他的年薪實際上是7070美元。」（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1131225