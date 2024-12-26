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移民偷渡英吉利海峽遇險 法國當局耶誕節救起107人

2024/12/26 18:42
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（中央社里爾26日綜合外電報導）法國海事當局指出，他們昨天援救了107位試圖從法國橫渡英吉利海峽前往英國的移民。

法新社報導，負責管轄英吉利海峽（English Channel）和北海（North Sea）相關海域的法國海事當局聲明寫道，耶誕節期間沿法國北部海岸展開了12次救援行動，其中包括對一艘引擎故障的船隻展開營救。

海事當局表示，昨天早晨從法國北部城市敦克爾克（Dunkirk）附近一艘船上救起30名乘客。

當天稍晚，敦克爾克附近又發現另一艘引擎受損的船隻，船上51人全數獲救；稍後則在法國北部海港加萊（Calais）附近一艘遇險船隻救下26人。

聲明提到，英吉利海峽是「一個特別危險海域，尤其在嚴冬時節對險象環生的超載船隻而言」。

海事當局還說，今年至少有73位移民在試圖橫渡英吉利海峽前往英國時喪命，使得2024年成為紀錄中穿越英吉利海峽死亡人數最多的一年。

數以萬計移民已經前仆後繼抵達英國，倫敦當局則矢言打擊人口販運集團。（譯者：陳彥鈞/核稿：何宏儒）1131226

#法國
#耶誕節
#英吉利海峽
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#移民
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