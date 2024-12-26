越南法院審販毒626公斤案 檢方對28人求處死刑

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（中央社記者陳家倫河內26日專電）胡志明市人民法院今天審理一起販毒案，檢方建議判處主謀武黃鶯與其他27名共犯死刑，求處死刑人數之多創越南紀錄。武黃鶯被控涉嫌將626公斤的毒品從柬埔寨運到越南銷售。

越南快訊（VnExpress）報導，胡志明市人民檢察院表示，67歲的武黃鶯（Vu Hoang Oanh）拒絕認罪，但其他被告的證詞與證據指出，武黃鶯是販運626公斤毒品的主謀，建議法院判處武黃鶯死刑及罰2億越南盾（新台幣約25.7萬元）。

除了武黃鶯外，另外27名共犯也被建議處死，罪名包括非法販運毒品、非法持有毒品等，還要罰3000萬至2億越南盾。報導指出，這是越南有史以來被建議判處死刑人數最多的案件。

另有5名被告被建議判處無期徒刑，以及另2名被告被求處20年有期徒刑。

調查指出，武黃鶯在2019年至2022年期間籌劃、指揮將毒品從柬埔寨販運至越南，並在胡志明市、海防（Hai Phong）、南定（Nam Dinh）、河內（Ha Noi）等省市銷售。（編輯：唐佩君）1131226