加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
人類間質肺炎病毒hMPV症狀像感冒、去年在台流行 預防治療方法一次看
首頁 / 國際

越南法院審販毒626公斤案 檢方對28人求處死刑

2024/12/26 19:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內26日專電）胡志明市人民法院今天審理一起販毒案，檢方建議判處主謀武黃鶯與其他27名共犯死刑，求處死刑人數之多創越南紀錄。武黃鶯被控涉嫌將626公斤的毒品從柬埔寨運到越南銷售。

越南快訊（VnExpress）報導，胡志明市人民檢察院表示，67歲的武黃鶯（Vu Hoang Oanh）拒絕認罪，但其他被告的證詞與證據指出，武黃鶯是販運626公斤毒品的主謀，建議法院判處武黃鶯死刑及罰2億越南盾（新台幣約25.7萬元）。

除了武黃鶯外，另外27名共犯也被建議處死，罪名包括非法販運毒品、非法持有毒品等，還要罰3000萬至2億越南盾。報導指出，這是越南有史以來被建議判處死刑人數最多的案件。

另有5名被告被建議判處無期徒刑，以及另2名被告被求處20年有期徒刑。

調查指出，武黃鶯在2019年至2022年期間籌劃、指揮將毒品從柬埔寨販運至越南，並在胡志明市、海防（Hai Phong）、南定（Nam Dinh）、河內（Ha Noi）等省市銷售。（編輯：唐佩君）1131226

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：